Liderlerle diplomasi: Gündem, Libya ve Doğu Akdeniz

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınmış, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirilmiştir. Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın işbirliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, Suriye’deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kalmışlardır.”

AŞI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin’in görüşmesinde Rusya’nın geliştirdiği ‘Sputnik-V’ aşısının da ele alındığı belirtildi. Görüşmeyle ilgili Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Rusya’da üretilen koronavirüs aşısıyla ilgili iki ülke kurumları arasında daha derin işbirliği başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

‘HERKESİN KAZANACAĞI BİR ÇÖZÜM’Ü KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Putin’in ardından İtalya Başbakanı ile görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirilmiş, ikili ilişkiler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Conte, görüşmede, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunmuşlar, Türkiye ve İtalya arasında işbirliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır.”