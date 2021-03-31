Liderlerden uluslararası pandemi anlaşması çağrısı! ABD ve Çin mektubu imzalamadı

Liderler, dünyanın dört bir yanında yayın yapan bazı gazetelere gönderdikleri çağrı metninde, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığın karşı karşıya geldiği en zorlu kriz olduğunu vurguladılar.

Liderler insanlığın başka bir sağlık kriziyle karşı karşıya gelmesinin sadece zaman meselesi olduğuna işaret ettiler ve Covid salgınının, "herkes güvende olmadan kimsenin güvende olamayacağını" gösterdiğini kaydettiler.

İngiltere'de Daily Telegraph, Fransa'da Le Monde, İspanya'da El Pais'in aralarında bulunduğu birçok gazetede yayımlanan mektupta liderler, insanlığın şu an içinde bulunduğu durumu İkinci Dünya Savaşı sonrasına benzetiyor.

Mektupta, iki dünya savaşının yarattığı yıkımın ardından liderlerin uluslararası bir sistem oluşturmak üzere bir araya geldiklerini hatırlatılıyor:

"Amaçlar belliydi: Ülkeleri izolasyon ve milliyetçiliğin cazibesini azaltacak şekilde bir araya getirmek, yalnızca dayanışma ruhu ve işbirliği ile üstesinden gelinebilecek meseleleri çözmek."

Liderler şimdi de aynı ruh ile ülkelerin "salgın hastalıkları önceden tahmin etmek, önlemek, tespit etmek, değerlendirme ve etkili çözümler üretemek üzere sıkı işbirliği içinde" hareket etmeleri gerektiğini söylüyor.

Bunun muhtemel salgın tehditleri karşısında insanların çok daha çabuk uyarılmasını sağlayacağı, veri paylaşımı ile geliştirilecek aşı ve tedavilerle koruyucu malzemelerin daha etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağı kaydediliyor.

Liderler artık hiç bir ülkenin ya da uluslararası kuruluşun tek başına bu tür büyük sağlık krizleriyle baş edemeyeceğinin anlaşıldığını vurguluyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mektuba imza atan liderler arasında bulunmuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara