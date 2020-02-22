Liderlerden telefon zirvesi: Esad İdlib’de akan kanı bir an önce durdursun

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile akşam ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

‘İSTANBUL ZİRVESİ’NE HAZIRIZ’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, önceki gece Rusya Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşerek, Ekim 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilen dörtlü zirvenin bir benzeri için hazır oldukları mesajı verdi. İki lider, Putin ve Erdoğan ile hızlı bir şekilde bir araya gelmeye hazır oldukları mesajını Moskova’ya iletti. Kremlin, görüşmede konunun ele alındığını, bu ihtimalin dışlanmadığını ancak bu konuda henüz verilmiş bir karar olmadığını açıkladı.

Putin’den saldırılara derhal son verilmesini isteyen Merkel ve Macron, ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırılmasının engellenmemesi talebinde de bulundu. Putin’in ise İdlib’de yaşananların radikal grupların Suriye güçlerine ve sivillere yönelik saldırgan eylemlerinin sonucu olduğu tezini işlediği öğrenildi.

‘İNSANİ KRİZ ÖNLENMELİ’

Macron ve Merkel, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Erdoğan ile Macron ve Merkel arasında yapılan görüşmede ana gündem İdlib oldu. Rejim ve destekçilerinin İdlib’deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam ise Putin’le beklenen telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatı’nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır” denildi. Erdoğan dün cuma namazı çıkışında, akşam Putin ile telefonla görüşeceğini açıklamış ve “Bu akşamki görüşmemizin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir” demişti.

YOĞUN TEMAS

Kremlin’den yapılan açıklamada ise “Putin, İdlib’deki radikal grupların faaliyetlerinden duyulan ciddi endişeleri dile getirdi. Rus ve Türk liderler, İdlib bağlamında iki ülke uzman heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesi yönünde karar almıştır. Yapılacak bu görüşmelerin, bölgede gerilimin azaltılması, ateşkes sağlanması ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi hedefi taşıyacağı üzerinde durulmuştur. Temasların daha yoğun sürdürülmesi karara bağlanmıştır” denildi.

AB LİDERLERİ ALARMA GEÇTİ

AB liderleri de doğrudan atıfta bulunmamakla birlikte İdlib’de yaşananlardan Rusya’yı da sorumlu tuttukları mesajı içeren ortak bir açıklama yayımladılar. Açıklamada, “Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib’de yeniden başlatılan ve ciddi boyutlarda insani trajediye neden olan askeri taarruz kabul edilemez. AB tüm aktörlere çatışmaları derhal sona erdirme çağrısında bulunur” ifadelerine yer verildi.

ÇATIŞMA DURMUYOR

İDLİB’in güneyinde Rus savaş uçaklarının, önceki gün hava saldırısı sonucu iki Türk askerinin şehit düştüğü Kaminas bölgesi ile Neyrab köyünü önceki geceden itibaren aralıksız bombaladığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Rusya’nın Kaminas kırsalındaki muhalif mevzilere yüksek yakıcı ve yıkıcı özelliğine sahip, patladığı yerde geniş bir alanda her canlıyı oksijensiz bırakarak öldüren “termobarik bombalarla” vurduğunu da iddia etti. Bu nedenle o bölgedeki Türk birliğinin tedbir amaçlı geri çekildiği öne sürülüyor.

NEYRAB REJİME GEÇTİ

Rus savaş uçaklarının bir diğer hedefi, muhalif güçlerin önceki gün rejimden geri aldığı Neyrab köyü oldu. Yoğun bombardıman sonucu muhalifler köyden geri çekilmek zorunda kalırken, rejimin kara birliklerinin yeniden Neyrab’a girdiği ve hâkimiyet altına aldığı belirtildi. Yerel kaynaklar, önceki gece İdlib merkezi yakınlarının da Rus uçaklarınca vurulduğu, dün öğleden sonra da M-4 karayolu yakınlarındaki Arihah kırsalının hedef alındığı bilgisini verdi. Uğur ERGAN / ANKARA