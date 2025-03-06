Liderler zirve sonrası Ankara’yı arayacaklar: AB Türkiye’yi bilgilendirecek

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşa ve Avrupa’nın güvenliğine bakışında ülkesinin geleneksel tavrında radikal değişikliğe gitmesi Avrupa Birliği’ni ciddi biçimde telaşlandırdı. Güvenlik konusunda daha otonom ve güçlü bir pozisyonda olmayı hedefleyen AB, gerek Ukrayna gerekse savunma konusunda Türkiye’yi her geçen gün daha fazla dikkate alan bir yaklaşım içine girmeye başladı. Bu bağlamda daha önce örneğine pek rastlanmayan bir şekilde, AB’nin tepe yönetimi bugün yapılacak zirve sonrasında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dört ülkeyi bilgilendirecek ve görüş alacak.

ÜST DÜZEY BRİFİNG

Bugün Brüksel’de özel bir AB Zirvesi’nde bir araya gelecek Birlik liderleri hem Ukrayna konusunda bundan sonra takınılacak tavrı belirlemeye hem de Avrupa savunması alanında yeni bir sayfaya geçmeye çalışacaklar. Yarın ise AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “AB dışı ortaklar” sıfatıyla, Türkiye, İngiltere, İzlanda ve Norveç’i üst düzeyde bilgilendirecekler. Üçlünün toplantıya ilişkin bilgilendirmesi videokonferans aracılığıyla yapılacak. AB sadece zirvede alınan kararlar hakkında bilgi vermekle yetinmeyecek.

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GÖRÜŞ ALACAKLAR

Türkiye ve diğer ülkelerin zirveden çıkacak sonuçlar konusunda görüşlerini alacak. Bundan sonra atılabilecek adımlar konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak. Son dönemde “Avrupa’nın güvenliği Türkiyesiz olmaz” mesajını en üst düzeyden ve sıkça veren Türkiye, son olarak Londra’da İngiltere’nin ev sahipliğinde, Avrupa’nın önde gelen ülkeleri, Kanada, Costa, von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin katılımıyla yapılan toplantıda yer amıştı.

AVRUPA’NIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILIYOR

AB liderlerini bir araya getirecek zirve, Avrupa güvenlik mimarisinin eskisi gibi işlemesinin artık çok zor olduğunun netleşmeye başladığı bir dönemde yapılıyor. Liderler her şeyden önce durum değişikliğine nasıl adapte olunabileceğini masaya yatıracaklar. Genel kanı savunma ve egemenlik alanlarında artık sözden eyleme geçme ve mümkün olabildiğince kendi ayakları üzerinde durabilme zamanının geldiği yönünde. AB’nin Ukrayna’ya düzenli ve öngörülebilir mali destek sağlamayı sürdüreceği mesajını yineleyeceği zirveye, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de davetli.