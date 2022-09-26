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Liderler yine cenazede buluşacak

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#Japonya#Cenaze#Şinzo Abe
Liderler yine cenazede buluşacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:00

Kraliçe için yapılan cenaze töreninin ardından dünyanın dört bir yanından onlarca lider ve diplomat, bu hafta Tokyo’da eski Başbakan Şinzo Abe’nin cenazesinde buluşacak. 2’nci Elizabeth’in cenazesinden daha pahalı olması beklenen törene Japonlar, “kaynak israfı” diye itiraz ediyor.

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Kraliçe 2’nci Elizabeth’in cenaze töreninin ardından dünya bu hafta, 8 Temmuz’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için yapılacak devlet törenini izleyecek. Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı salı günkü törene, 700 yabancı misafir bekleniyor. Merasim, suikasttan yaklaşık üç ay sonrasına rastlarken Abe için ölümünden kısa süre sonra dini ritüellere uygun olarak bir cenaze töreni yapılmıştı.

HALKIN YÜZDE 70’İ KARŞI

Resmi rakamlar açıklanmamış olsa da İngiliz medyasına göre Kraliçe Elizabeth için 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenen devlet töreni, 8 milyon sterline yani 1.3 milyar Japon Yeni’ne mâl oldu. Abe için bu salı yapılacak törenin faturası ise 1.7 milyar yen olarak çıkarılıyor. Bu paranın yarısı sıkı güvenlik önlemleri için, önemli bir bölümü de yabancı misafirlerin ağırlanması için harcanacak. Ayrıca organizasyon şirketi Murayama, tek teklif veren olarak girdiği ihale ile törenleri için 176 milyon yenlik sözleşme imzaladı. Kyodo haber ajansının yakın tarihli bir anketine göre katılımcıların yüzde 70’i hükümetin cenazeye çok fazla para harcadığından şikâyet ediyor.

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CENAZE DİPLOMASİSİ

Öte yandan cenaze, tıpkı Kraliçe’nin ölümünde olduğu gibi bir “diplomasi fırsatı” olarak da görülüyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Hindistan ve Avustralya başbakanları Narendra Modi ile Anthony Albanese törene katılacak üst düzey isimler arasında. Katılacağını bildiren tek G7 ülkesi lideri Kanada Başbakanı ise ülkesindeki kasırga felaketi yüzünden son anda programını iptal etti.

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#Japonya#Cenaze#Şinzo Abe

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