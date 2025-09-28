Liderler New York’ta buluştu… BM’deki toplantıdan 5’li zirve çıktı

Haberin Devamı

Görüşme sonucunda KKTC’deki seçimlerin ardından yıl sonunda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla yeni bir gayri resmi Kıbrıs zirvesi çıktı. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda federal temelde çözüm arayışlarının sona erdiğini ve 2 devletli bir çözümde kararlı olduklarını belirtti. Tatar, KKTC’nin Rumlarla eşit egemenliği teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmeyeceğini kaydetti.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da BM kürsüsünden bir kez daha Kıbrıs’ta federal çözümün sona erdiği, 2 devletli çözüm çağrısı yaptığı ve uluslararası toplumdan da KKTC’yi tanımasını istediğine dikkat çekerek, verdiği destekten dolayı teşekkür etti. KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kıbrıs Türk halkının en doğru kararı vereceğinden emin olduğunu vurgulayan Tatar, “Halkın desteğini alacağıma inanıyorum, Kıbrıs Türk halkı, uzun bir mücadele verdi” dedi.



