Liderler görüşmesini bakanlar konuşacak: Yerapetritis İstanbul turunu tamamladı

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Heybeliada Ruhban Okulu ve Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’ni ziyaret eden ve Fener Patrikhanesi’ne de giderek Patrik Bartolomeos ile görüşen Yerapetritis, İstanbul’daki Rum azınlık mensupları ile de bir araya geldi. Yunan diplomatik kaynakları, bu özel ziyaret vesilesiyle Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirirken, Yerapetritis’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 14-15 Mayıs’ta Antalya’da yapılacak NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısındaki buluşmalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlık edecekleri (Türkiye’de) Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı tarihinin de muhtemelen belirleneceğini aktardı.

‘ADIM ADIM İLERLİYORUZ’

Yunan diplomatik kaynaklar, son iki yılda Ankara-Atina hattında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, “Adım adım ilerliyoruz. Yerapetritis ile Hakan Fidan arasında samimi bir ilişki sağlandı. İki bakan muhtemel krizleri önleyebiliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye’nin tepki göstermesi üzerine 2 kez ertelenen Girit-Kıbrıs Rum Kesimi arasında denizaltı elektrik kablosu döşenmesi konusunda, “çalışmalar tekrar başlayacak” diyen Yunan kaynaklar, geminin çalışmaları sırasında herhangi bir sorun çıkmayacağı ümidi taşıdıklarını, Türkiye’nin tepki göstermesi halinde ilişkilerin olumsuz etkileneceğini söylediler.

Kıbrıs konusunda, Türk-Yunan ilişkilerindeki sakin dönemin, 17-18 Mart’ta Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinin gerçekleşebilmesinde katkısı olduğunu da kaydeden kaynaklar, “İlişkilerdeki iyileşme olmasaydı, Türkler Cenevre’de masaya oturmazlardı” yorumunu paylaştı.