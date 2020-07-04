Libya’ya çok kritik ziyaret

Libya’da Türkiye’nin askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri karşısında çekilmek zorunda kalan darbeci Halife Hafter’in destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın son günlerde bölgeye ciddi yığınak yapması, Rusya’nın da savaş uçağı ve paralı askerler göndermesinin ardından, Türkiye’den de askeri anlamda birbiri ardına kritik hamleler gelmeye başladı.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Geçen salı günü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın Libya’ya gitmesinden sonra dün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Libya’ya çok önemli bir ziyaret yaptı. Ziyaretin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’a gitmesinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Akar, Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşlik etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar ve Güler’in bu kritik ziyaretiyle ilgili, “Libya’da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur. Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya’daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Libya’da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım” değerlendirmesini yaptı.

SERRAC’LA GÖRÜŞME

Askeri karşılama töreninin ardından Orgeneral Güler ile mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına giderek burada Libya’daki gelişmelerle ilgili bilgi alıp, incelemelerde bulunan Bakan Akar, “Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz” dedi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile de görüştü. Başbakanlık Sarayı’ndaki görüşmede konuşan Akar, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler” dedi. Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekât Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de katıldı.

‘TÜRKİYE ÜS İSTİYOR’ İDDİASI

Ziyaretlerle ilgili Türkiye’nin Hafter milislerinden alınan Vatiye Üssü’nde savaş uçağı konuşlandırmayı, Libya açıklarında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş gemilerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bir limanın üs haline dönüştürülmesinin görüşüldüğü iddia edildi. Bazı sosyal medya hesaplarında TSK’ya ait bir askeri konvoyun Vatiye Üssü’ne giriş yaparak konuşlandığı öne sürülmüştü. Bu iddiaları teyit eden bir açıklama yok.

Türkiye’den Libya’ya ilk üst düzey ziyaret geçen 17 Haziran’da yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan heyet Libya’ya giderek, Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileri ile görüşmüştü.

RUSYA, LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ’Nİ TUNUS’TA AÇIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2013 yılında Libya’da kapatılan Rus Büyükelçiliği’nin komşu ülke Tunus’ta yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı. Moskova’yı ziyaret eden Libyalı darbeci Halife Hafter yandaşı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesinden sonra Rusya’nın bölgeye yeniden büyükelçilik açarak dönüş yapacağını belirten Lavrov, “Güvenlik gerekçeleriyle ilk etapta Libya Büyükelçiliğimiz komşu Tunus’ta konuşlanacak. Diplomatik misyonumuzun başında diplomatımız Camşet Boltayev bulunacak” dedi.

SİSİ’NİN PLANINI DESTEKLEDİ

Akile Salih ile görüşmesinde Libya’daki gelişmeler hakkında Rusya’nın görüşlerini tekrarlayan Lavrov, Kahire’nin Hafter ile birlikte açıkladığı ateşkes inisiyatifine ağırlık vermesiyle dikkat çekti. Rusya’nın Libya’nın başkenti Trablus’taki Büyükelçiliği 2 Ekim 2013 tarihinde silahlı kişilerin saldırısı sonucu kapatılmıştı. Öte yandan Moskova’yı ziyaret eden Akile Salih, Libya ihtilafında Rusya’yı arabulucu ilan etti. (Nerdun HACIOĞLU)