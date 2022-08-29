Libya’nın başkentinde şiddetli çatışma: 32 ölü

Haberin Devamı

Libya’da başkent Trablus ve doğudaki Tobruk merkezli güçler arasında önceki gün yaşanan çatışmalarda 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı dünkü bilgilendirmesinde, 159 kişinin yaralandığını, ayrıca altı hastane binasının zarar gördüğünü aktardı. Bakanlık, ambulansların çatışma bölgesine erişiminin engellendiğini de bildirerek bunu ‘savaş suçu’ olarak niteledi.

DİBEYBE MEYDAN OKUDU

İç savaşa geri dönüleceği endişesine neden olan çatışmalar, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak atanan Fethi Başağa’nın, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi istifaya çağırmasını izledi. Bu çağrıları reddeden Dibeybe çatışmaların ardından dün başkent sokaklarında dolaştı, askerden bilgi aldı. “Trablus’u koruyacağız” diyerek rakiplerine meydan okuyan Dibeybe, saldırıya katılan tüm kişilerin tutuklanmasını emretti.

Haberin Devamı

GÜNLÜK HAYAT AKSADI

Çatışmalar yüzünden Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme sınavlarını iptal ettiğini açıkladı. Libyalı havayolu şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurdu. Silahlı gruplar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi başkentin merkezi bölgelerine kadar girdi, sağlık tesisleri dahil bazı binaları ateşe verdi. Kentte dün ise sokaklar sakindi.

BM'DEN SÜKÛNET ÇAĞRISI

Türkiye ve ABD çatışmalardan endişe duyduklarını bildirerek, tarafları sükûnete çağırırken bir açıklama da Birleşmiş Milletler’den (BM) geldi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter Antonio Guterres tarafları, sivilleri korumaya ve tansiyonu arttıracak ya da farklılıkları derinleştirecek herhangi bir adım atmaktan kaçınmaya davet ediyor” mesajını paylaştı. BM’nin taraflar arasında diyalog zemini oluşturmak için devreye girmeye hazır olduğunu da kaydetti.

BİLGİ NOTU: Yerel kaynaklara göre Trablus’taki çatışmalar, buraya 200 kilometre mesafedeki Misrata kentinden gelen, Fethi Başağa’ya yakın “777 Tugayı” üyelerinin başkente girmek istemesiyle başladı.