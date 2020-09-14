Libyalılar Hafter’e karşı sokaklarda

LİBYA’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kontrolündeki bölgelerde ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle, uluslararası toplumun tanımadığı Hafter yanlısı Abdullah es-Seni hükümeti istifa etti. Konuya ilişkin açıklamada, istifanın Tobruk’taki Temsilciler Meclisi’nce değerlendirileceği kaydedildi. Hafter’in denetimindeki Merc ve Beyda kentlerinde halk, başta elektrik ve su kesintileri olmak üzere, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi gibi kötü koşulları protesto etmek için sokaklarda. Libya el-Ahrar kanalı, Merc kentindeki dünkü protestolar sırasında milislerinin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını aktardı. Önceki günde “February” kanalı, Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açıldığını ve 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD’DEN PETROL AÇIKLAMASI

Bu arada ABD’nin Libya Büyükelçiliği, Hafter’in, Libya petrolüne uyguladığı blokajı sona erdireceğini “taahhüt ettiğini” duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Hafter’in “tüm enerji sektörünün yeniden açılmasına izin vereceğini ve bunu şahsen taahhüt ettiği” belirtildi.