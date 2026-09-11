Libya'dan Türkiye’nin ev sahipliğine destek

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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'nin, Ankara'da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından Libya'daki iki Meclisten ortak açıklama yapıldı.

Ülkedeki siyasi sürecin iki Meclisin çalışmalarını düzenleyen Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde ilerlemesi gerektiği belirtildi.

Trablus ve Bingazi'de bulunan iki Meclisin yetkilerine saygı duyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki Meclis, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin çabalarını ve önümüzdeki günlerde, komitenin seçim yasalarına ilişkin görevlerini tamamlayıp sonuçlandırmasını, böylece seçim sürecine geçilmesine zemin hazırlamasını sağlamak amacıyla '6+6 Komitesi'ne ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdirle karşılamaktadır."

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Libya'da seçimlerin yapılması, yürütme otoritesinin birleştirilmesi ve kurumsal bölünme durumuna son verilmesinin gerektiği vurgulandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in, Yüksek Ulusal Seçim Kurulunun belirlenmesine ilişkin Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'den bir mektup aldığı ve bu mektubun Meclise sunulacağı kaydedildi.

⁠"6+6 SEÇİM KANUNLARINI BELİRLEME KOMİTESİ" UZUN SÜREDİR ÇALIŞMIYORDU

Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden 6'şar üyeden oluşması nedeniyle "6+6 seçim kanunlarını belirleme komitesi" diye isimlendirilen yapı ülkeyi seçimlere götürecek kanunları belirlemek üzere Haziran 2023'te kurulmuştu.

6+6 komitesi birçok kez toplanmış ancak özellikle askerlerin ve çifte vatandaşlığı bulunanların seçimlerde aday olup olamayacağı konusunda iki Meclis arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Bingazi merkezli Temsilciler Meclisi ile Trablus merkezli Devlet Yüksek Konseyi arasındaki 12 yıldır yapılamayan seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlık ülkedeki geçiş sürecini uzatmış ve 6+6 komitesi de işlevsiz hale gelmişti.

Libya'da genel seçimler en son 2014'te yapılmış, ülkedeki iç savaş ve tarafların seçim kanunlarındaki anlaşmazlığı nedeniyle devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri bugüne kadar yapılamamıştı.