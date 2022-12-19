Libya’dan Mısır’a deniz yetki sınırı tepkisi

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Libya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Mısır’ın sözkonusu kararı ile Libya’nın karasuları ve kıta sahanlığını ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca Mısır’ın, deniz yetki sınırlarını tek taraflı belirlemekle, uluslararası hukuka aykırı hareket ettiği de belirtildi. Libya’nın, Mısır’ın söz konusu kararını “tümü ile reddettiği” kaydedilen açıklamada, Kahire yönetimine, deniz sınırlarının belirlenmesi için Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile müzakereler başlatması çağrısı yapıldı.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, geçen hafta, ülkesinin Libya ile olan deniz yetki sahalarında ‘orta çizgi’yi tek taraflı olarak belirleyen başkanlık kararnamesi imzaladı. Mısır’da resmi gazetede yayımlanan kararnamedeki deniz sınır hattının koordinatları Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e de bildirdiği deniz yetki sahasının dışında bulunuyor. Buna karşın söz konusu koordinatlar, Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019’da imzalanan mutabakat muhtırasında, Libya’nın deniz yetki sahası olarak gösterilen bölge ile kısmen çakışıyor.