MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLibya'dan Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretine soruşturma talebi
GeriDünya Libya'dan Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretine soruşturma talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 01:59,Son Güncelleme:

Libya'dan Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretine soruşturma talebi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libya'dan Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretine soruşturma talebi
Abone Olgoogle-news

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Misrata'yı ziyaret etmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulundu.

Levy'in Misrata'ya yaptığı ve İsrail'i destekleyen tavrından ötürü Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanan ziyaretin ardından Konsey tarafından açıklama yapıldı.

Mişri açıklamada, "Levy'in, Fransa'nın savaş suçlusu Hafter'e (ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri) destek verdiği bir dönemde direniş kenti Misrata'ya girişine izin verilmesine şaşırdık. Yetkili makamlardan bu ziyaretle ve ziyaret davetini yapanlarla ilgili soruşturma açılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Libya ordusundan bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Bölgesi'ne bağlı ortak operasyon gücünün, Levy'in Terhune kentini ziyaret etmesine engel olmak için kent önlerine doğru ilerlediğini söyledi.

Söz konusu yetkili, Levy'in, üst makamlardan onay gelmediği için Terhune'ye girişine izin verilmediğini bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle