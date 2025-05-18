Libya’dan 82 Türk vatandaşına tahliye

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus’ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen 82 Türk vatandaşının Libya’dan çıkışlarına destek olunarak önceki gün uçakla İstanbul’a dönmeleri sağlandı.



12 Mayıs’ta Trablus’ta etkin bir milis grubu olan İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürülmesi, başkentte bu gruba bağlı güçler ile Savunma Bakanlığına bağlı 444’üncü Tugay arasında şiddetli çatışmalara yol açmıştı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin istifasını isteyen eylemler sonrasında ateşkes sağlanırken, siyasi gözlemciler durumun kırılgan olduğuna işaret ediyor. Dün Trablus’un Şehitler Meydanı’nda yine Dibeybe aleyhine gösteriler düzenlendi. Bazı bakanların Dibeybe’yi istifaya zorlamak için istifa ettiği haberleri de geliyor.