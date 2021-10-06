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Libya'daki Temsilciler Meclisi parlamento seçimlerini 30 gün erteledi

#Libya #Seçim #Dünya
Libyadaki Temsilciler Meclisi parlamento seçimlerini 30 gün erteledi

Libya'daki Temsilciler Meclisi (TM), parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden 30 gün sonra yapılacağını duyurdu.

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TM Sözcüsü Abdullah Bileyhik, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

"Parlamento seçimleri, başkanlık seçimleri gerçekleştirildikten 30 gün sonra yapılacak." ifadelerini kullanan Bileyhik, bu kararın "başkanın doğrudan halk tarafından seçilebilmesini sağlama arzusuna dayandığını" ileri sürdü.

Birleşmiş Milletlerin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta aynı anda yapılması planlanıyor.

TM'DEN TEK TARAFLI ADIMLAR

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde ve Mecliste oylamaya sunmadan başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Ardandan TM, 4 Ekim'de parlamento seçimleri kanununu çıkardığını duyurmuştu.

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Ancak ülkedeki bir diğer yasama organı olan Devlet Yüksek Konseyi (DYK), Salih'in çıkardığı her iki kanunu da tek taraflı ve Suheyrat Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle "kanunsuz" ilan etmiş ve reddetmişti.

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#Libya #Seçim #Dünya