Libya'daki sel felaketinde acı bilanço!

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Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Libya’nın doğusundaki “hükümetin başbakanı” Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası’nın neden olduğu sellerde Derna’da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı. Hamad, Derna’nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise yaptığı açıklamada, Derna’daki sellerde hayatını kaybedenlerin 2 bini aştığını belirterek, 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi. Al-Mosmari, sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.



