Libya’da yeni sayfa

Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu şubat ayında Libya Diyalog Forumu tarafından başbakan olarak seçilen Abdülhamid Dibeybe, dün Tobruk’ta yemin ederek resmen göreve başladı.

KRİTİK BAKANLIKLAR KADINLARA EMANET

Dibeybe’nin 33 bakan ile 2 başbakan yardımcısından oluşan ve geçen hafta parlamento onayı alan kabinesinin, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi öngörülüyor. Kabine üyelerinin, ülkenin farklı bölgeleri ile çeşitli sosyal sınıfları temsil ettiği belirtilirken, kritik önemdeki dışişleri ve adalet dahil beş bakanlık koltuğunda kadınlar oturuyor.

Yeni yönetim, BM tarafından tanınan Fayiz es Serrac liderliğindeki Trablus hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekli Tobruk yönetiminin yerini alacak. Böylece ülkede bölünmüşlüğün sona ermesi ve seçimler öncesinde kurumların birleştirilmesi hedefleniyor.

‘TÜM LİBYALILARIN HÜKÜMETİ’

2011’de Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından Libya’da iki paralel siyasi yapı oluşmuş ve taraflar arasında iç savaş patlak vermişti. Çatışan taraflar arasında geçen ekim ayında sağlanan ateşkes ile diyalog süreci hızlanırken, BM çatısı altında 5 ay süren müzakereler sonunda, milyarder bir işadamı olan Dibeybe (61) sürpriz şekilde yeni Birlik Hükümeti’nin başbakanı olarak seçilmişti. Dibeybe geçen hafta, hükümet üyelerinin meclis onayı almalarının ardından, “Bu tüm Libyalıların hükümeti olacak. Libya tek ve bir bütündür” diye açıklama yapmıştı.

ZORLU BİR GÖREV BEKLİYOR

Geçen ay İsviçre’de toplanan Libya’nın farklı kesimlerinden 74 delege, Başkanlık Konseyi Başkanlığına eski Büyükelçi Muhammed Menfi’yi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe’yi seçmişti. Şimdi Dibeybe’nin geçiş hükümetini zor bir dönem bekliyor.

m Yeni hükümetin önündeki en zorlu konu, iki başlı yönetimin tek çatı altında toplanması. Ülke ordudan idari birimlere, devlet kurumlarından kamu gelirlerine kadar bölünmüş durumda.



İstikrarın önündeki bir diğer engel ise devam eden kabile yapısı ve bunların yabancı ülkelerle ilişkileri ile yabancı paralı askerlerin ülkedeki varlığı. BM, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesini istede de bu konuda bir gelişme olmadı.

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