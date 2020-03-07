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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 20:07,Son Güncelleme:/

Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti

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Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti
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Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabında yer alan açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

Kununu, mühimmat deposunun, Hafter milislerinin sivilleri hedef almasına karşılık imha edildiğini kaydetti.

Hafter güçleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

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