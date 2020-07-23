Libya’da TSK’dan eğitime devam
Libya hükümetinin talebiyle bu ülkeye giden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı timler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus’un güneyindeki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizlemek ve sivillerin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.
Trablus’ta TSK’nın hazırladığı eğitim parkurunda Libyalı ekiplere teçhizat ve bunları kullanma esas ve usulleri de tanıtılıyor.
RUSYA İLE 4 MADDELİK LİBYA ANLAŞMASI
Türkiye ile Rusya önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında yapılan Yüksek Düzeyli İstişareler Toplantısında dört maddelik bir uzlaşı üzerinde mutabık kaldı. Ankara ve Moskova’nın uzlaşısında Libya konusunda ateşkes şartlarının oluşturulması, Libyalılar arasında diyaloğun ilerletilmesi, sorunun siyasi süreçle çözülmesi ve Libya için ortak bir çalışma grubunun oluşturulmasının değerlendirilmesi ile herkese acil insani yardımın ulaştırılması öne çıkan başlıklar oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin’in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’da Libya’da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak için bir araya geldikleri hatırlatıldı.Sedat Önal ve Sergey Verşinin
Ankara’da yapılan son görüşmelerde şu dört madde üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi:
İŞTE UZLAŞMA METNİ
- Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi.
- Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması.
- Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi.
- Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova’da yapılması.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle