Libya’da TSK’dan eğitime devam

Trablus’ta TSK’nın hazırladığı eğitim parkurunda Libyalı ekiplere teçhizat ve bunları kullanma esas ve usulleri de tanıtılıyor.

RUSYA İLE 4 MADDELİK LİBYA ANLAŞMASI

Türkiye ile Rusya önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında yapılan Yüksek Düzeyli İstişareler Toplantısında dört maddelik bir uzlaşı üzerinde mutabık kaldı. Ankara ve Moskova’nın uzlaşısında Libya konusunda ateşkes şartlarının oluşturulması, Libyalılar arasında diyaloğun ilerletilmesi, sorunun siyasi süreçle çözülmesi ve Libya için ortak bir çalışma grubunun oluşturulmasının değerlendirilmesi ile herkese acil insani yardımın ulaştırılması öne çıkan başlıklar oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin’in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’da Libya’da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak için bir araya geldikleri hatırlatıldı. Sedat Önal ve Sergey Verşinin

Ankara’da yapılan son görüşmelerde şu dört madde üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi:

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