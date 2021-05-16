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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 05:11 | Son Güncelleme:

Libya'da trafikte gezdirilen aslan görenleri şaşırttı!

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Libya'da trafikte gezdirilen aslan görenleri şaşırttı!

Libya'nın başkenti Trablus’ta bir aracın kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı.

Trablus'un merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de AA muhabirinin kamerasına yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.

Araç, şehrin en işlek caddelerinde akşam saati trafikte ilerlerken, aslanın da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola gittiği görülüyor.

Libya'da daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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