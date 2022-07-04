Libya’da tansiyon yükseliyor

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Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip ülkede üretim tesisleri, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa lehine, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe üzerinde baskı kurmak için zorla kapatılmış durumda. Bu durum hem enerji kesintilerini hem de maliyet artışlarını beraberinde getirdi.

Dahası neredeyse tüm gıdanın ithal edildiği ülkede başta ekmek olmak üzere temel gıda fiyatları Ukrayna savaşı yüzünden rekor seviyelere geldi. Halk bu durumdan çıkış için bir an önce seçime gidilmesini talep ediyor. Ülkede 24 Aralık 2021’de yapılması planlanan seçimler siyasi liderler arasındaki anlaşmazlık yüzünden yapılamamıştı.