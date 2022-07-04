Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Libya’da tansiyon yükseliyor

#Libya#Elektrik#Sıcaklık
Libya’da tansiyon yükseliyor

Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte Libyalılar için kronik elektrik kesintileri daha da dayanılmaz bir hâl aldı. Geçen cuma başkent Trablus’un yanı sıra Sirte, Derne, Bingazi, Misrata kentlerinde halk “Işıkların yanmasını istiyoruz” sloganları atarak sokağa çıktı, ateş yakıp barikat kurdu. Aynı akşam göstericiler, Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi’ni basarak binanın bir kısmını ateşe verdi.

Haberin Devamı

Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip ülkede üretim tesisleri, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa lehine, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe üzerinde baskı kurmak için zorla kapatılmış durumda. Bu durum hem enerji kesintilerini hem de maliyet artışlarını beraberinde getirdi.

Dahası neredeyse tüm gıdanın ithal edildiği ülkede başta ekmek olmak üzere temel gıda fiyatları Ukrayna savaşı yüzünden rekor seviyelere geldi. Halk bu durumdan çıkış için bir an önce seçime gidilmesini talep ediyor. Ülkede 24 Aralık 2021’de yapılması planlanan seçimler siyasi liderler arasındaki anlaşmazlık yüzünden yapılamamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Libya#Elektrik#Sıcaklık

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil