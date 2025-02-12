Libya'da suikast girişimi: Bakan kıl payı kurtuldu

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Libya'da devlet bakanına suikast girişiminde bulunuldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, kabine işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın aracına başkent Trablus'ta silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Saldırıda Juma'nın yaralandığı belirtilirken, araca otoyolda seyir halindeyken doğrudan ateş açıldığı aktarıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, Juma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve güvenlik makamlarının olayı ortaya çıkarmak ve failleri yakalamak için soruşturma başlattığı ifade edildi.

KADDAFİ'DEN BU YANA ÇEŞİTLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti 2021 yılında Birleşmiş Milletler destekli bir süreçle kuruldu.

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Ülke, 2011 yılında öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana çeşitli çatışmalara sahne oluyor.