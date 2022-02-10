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Libya’da siyasi kriz: Hafter ve Salih, Dibeybe’yi düşürme peşinde

#Libya#Hafter#Salih
Libya’da siyasi kriz: Hafter ve Salih, Dibeybe’yi düşürme peşinde

Siyasi bölünmüşlüğün sürdüğü Libya’da Hafter ve müttefiki Akile Salih, BM’nin tanıdığı Dibeybe hükümetinin istifasını istiyor. Meclis yeni başbakanı seçmek için bugün toplanacak, Dibeybe ise kararı kabul etmeyeceğini açıkladı.

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LİBYA’nın doğusunda Tobruk’ta örgütlü Halife Hafter güçleri tarafından da desteklenen Temsilciler Meclisi, başkent Trablus’ta bulunan ve uluslararası toplumun da tanıdığı geçici Başbakan Abdulhamid Dibeybe’yi görevden almaya çalışıyor. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Başbakan Dibeybe’ye destek veren 62 milletvekilinin itirazına rağmen bugün yeni başbakanı seçmek için 170 üyeli Temsilciler Meclisi’ni toplaması bekleniyor.

YERİNE İKİ ADAY

Parlamentonun yapacağı seçimlerde eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile pek tanınmayan ancak İçişleri Bakanlığı’nda çalışmış Halid el-Bibas, Dibeybe’nin yerine aday oldu. Geçen yıl göreve gelen Dibeybe hükümetinin ülkeyi 24 Aralık 2021’de seçimlere götürmesi öngörülüyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Salih de, o tarihten beri Dibeybe hükümetini düşürme çabalarını hızlandırdı. Akile Salih, 24 Aralık 2021 itibarıyla Dibeybe hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini savunuyor.

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DİBEYBE: KABUL ETMİYORUM

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Dibeybe, görevden alma girişimini kabul etmeyeceğini açıkladı. İstifa çağrılarına direnen Dibeybe önceki gün televizyondan yaptığı açıklamada, “Yeni bir geçiş safhası ya da paralel bir otoriteyi kabul etmeyeceğim. Hükümetim, ancak seçilmiş bir yönetime iktidarı devredebilir” dedi. AFP, mevcut durumda Birleşmiş Milletler (BM) ve Batılı güçlerin, Dibeybe’den seçimlere kadar görevde kalmasını istediğini aktardı. Hatta Temsilciler Meclisi’nden bazı vekiller de bu görüşü savunuyor.

Libya’da siyasi kriz: Hafter ve Salih, Dibeybe’yi düşürme peşinde

TSK’NIN EĞİTTİĞİ LİBYALI ÖĞRENCİLER MEZUN OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Libya’da verdiği askeri eğitimleri tamamlayan askeri öğrenciler mezun oldu. İHA’nın dün bildirdiğine göre TSK’nın Libya’da eğitim verdiği askeri öğrenciler, Temel Muharebe Eğitimi’ni tamamlayarak mezun oldu. Başkent Trablus’ta bulunan Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Ömer Muhtar Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Şenuk ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı. Şenuk, askeri tatbikat gösterisinin de gerçekleştirildiği törendeki konuşmasında, Türkiye’nin Libya’daki askeri rolünü överek, “Libya’daki Türk Destek Misyonu ile gerçekleştirilen ortak planının ardından ulaşılan eğitim seviyesini takdir ediyoruz” dedi.

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#Libya#Hafter#Salih

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