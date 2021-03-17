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Dünya
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Libya’da Serrac koltuğunu devretti

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Libya’da Serrac koltuğunu devretti

Libya’da önceki gün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından dün, yeni hükümet görevi resmen devraldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Fayiz Serrac Trablus’ta düzenlenen törenle görevlerini Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe’ye devretti. Böylece ülkeyi 24 Aralık’ta seçime götürecek geçici hükümet dönemi resmen başlamış oldu. Yeni Başbakan Dibeybe, törende yaptığı konuşmada, “demokrasinin ilkelerini pekiştireceklerini” söyledi.

BM gözetiminde kurulan yeni hükümetin öncelikli görevi, 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle bölünen ülkeyi ve kurumlarını seçimlere kadar bir araya getirerek, sandık için sağlıklı bir atmosfer oluşturmak.

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