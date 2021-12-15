Libya’da seçim olacak mı, olmayacak mı?

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LİBYA’da ateşkes uzlaşmasına göre 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Son olarak Libya Seçim Komisyonu’nun, yasal sorunlar çözülene kadar nihai aday listesini açıklamayacağını bildirmesi, seçimlerin yapılamaması ihtimalini gündeme getirdi. Seçim tarihine on günden kısa bir süre kala belirsizlik sürerken, seçimlerin yapılamamasının ya da uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek seçim sonuçlarına yönelik hile suçlamalarının ülkeyi tekrar bir şiddet sarmalına sürüklemesinden endişe ediliyor.

BELİRSİZLİK

Gerek Libyalı gerekse uluslararası isimler seçimlerin zamanında yapılmasına yönelik açıklamalarda bulunsa da adaylık listelerinin açıklanmasındaki ertelemenin, demokratik sürecin yara almasına sebep olacağı söyleniyor. Nihai aday listesinin 10 günlük süre içinde açıklanması sonrasında itirazlar için zaman kalmayacak olmasının popüler adaylara avantaj sağlayacağı endişesi hâkim. Şimdiye kadar 98 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Bunlar arasında tartışmalı isimler de var.

HAFTER DE ADAY

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2019’da Libya’yı tekrar savaşa sürükleyen, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de adaylar arasında. Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin savaş suçlusu olduğu iddia edilen oğlu Seyfülislam’ın adaylığı ise reddedildi. Daha önce başkanlığa adaylığını koymayacağını açıklayan Ulusal Birlik Hükümeti’nin başbakanı Abdülhamid Dibeybe de yarışa katıldı.

VATANDAŞ TEDİRGİN

Libya’da vatandaş seçimlerin şiddeti geri getirmesinden endişeli. Fransız AFP Ajansı’na konuşan Trabluslu Halid el Turki, “Geniş kamuoyu desteğine sahip, Libya halkını bir araya getirebilecek bir isim olsaydı daha iyimser olurdum. Ama durum böyle değil” diyor.