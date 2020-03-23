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Dünya
DHA- AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:49,Son Güncelleme:/

Libya'da roketli saldırı: 2 ölü

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Libya'da roketli saldırı: 2 ölü
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Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na Hafter yanlıları roketli saldırı düzenledi. 2 çalışan hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Havalimanına atılan roketler nedeniyle 2 yabancı çalışanın hayatını kaybettiği bir Libyalının yaralandığı belirtildi.

Mitiga Havalimanının etrafındaki sivil yerleşim alanlarına düşen roketlerin büyük hasara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada yabancı çalışanların uyruğu hakkında bilgi verilmedi. 

Hafter milislerinin 28 Şubat'ta Mitiga Havalimanı’na 25 roket fırlatması ve saldırılarını mart ayında da sürdürmesi üzerine başkent Trablus’un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı 5 Mart'ta boşaltılmış ve bütün uçuşlar Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentindeki havaalanına nakledilmişti.

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