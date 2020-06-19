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DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

Libya’da ‘petrol çetelerine’ operasyon uyarısı geldi

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Libya’da ‘petrol çetelerine’ operasyon uyarısı geldi
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Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı operasyon odası, ülkenin batı bölgelerindeki petrol kaçakçılarına baskın yapılacağına dair uyarıda bulundu.

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı operasyon odası, ülkenin batısındaki petrol kaçakçılarının, Libya halkına zor günler yaşattığı ve uzun kuyruklarda yakıt için beklediklerini ifade etti. Söz konusu çetelere baskın yapılacağını duyuran operasyon odası, bahsi geçen operasyonun, tüm kanun kaçakları ve petrol kaçakçıları için son bir uyarı olduğunu ve bu konuda katı önlemler alınacağını açıkladı.

 

 

 

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