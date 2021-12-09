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Libya’da parlamento seçimleri için 5 bin 385 aday kayıt oldu

#Libya#Parlamento#Dünya
Libya’da parlamento seçimleri için 5 bin 385 aday kayıt oldu

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, parlamento seçimleri için 5 bin 385 adayın kayıt olduğunu açıkladı.

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Libya’da parlamento seçimleri için adaylık başvuru sürecinin 7 Aralık Salı günü sona ermesinin ardından Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, aday sayısını açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, toplamda 5 bin 385 adayın seçim için kayıt olduğu ve gerekli belgelerini teslim ettiği belirtildi.

Tunus’ta Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda tarafların kabul ettiği yol haritası kapsamında yapılacak olan seçimlerde 2 milyon 865 bin 624 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Forum’da yapılan siyasi görüşmeler sonucunda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak, dün Trablus merkezli Libya Devlet Yüksek Konseyi, seçimlerin Şubat 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.

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