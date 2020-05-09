MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLibya'da Mitiga Havaalanı bombardımanında 2 yolcu uçağı hasar gördü
GeriDünya Libya'da Mitiga Havaalanı bombardımanında 2 yolcu uçağı hasar gördü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Libya'da Mitiga Havaalanı bombardımanında 2 yolcu uçağı hasar gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libya'da Mitiga Havaalanı bombardımanında 2 yolcu uçağı hasar gördü
Abone Olgoogle-news

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı bombaladı. Bombardımanlarda 2 yolcu uçağı hasar gördü.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus’u hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre Hafter’e bağlı misiler, Trablus’un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı bombaladı. Bombardımanda, 30’dan fazla ‘Grad’ füzesinin kullanıldığı ve Airbus A330 ve A320 tipi 2 yolcu uçağının hasar gördüğü aktarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle