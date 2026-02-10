Libya'da helikopter faciası: Askeri üsse düştü

Haberin Devamı

Libya’nın Kufra bölgesi facia gibi bir havacılık kazasına sahne oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre; bir askeri personelin karıştığı trafik kazasına müdahale görevi için havalanan ambulans helikopter, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle El-Sarra Hava Üssü’ne düştü.

Kazada 2 pilot, 2 askeri personel ve 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ölen pilotların yabancı uyruklu olduğu iddia edildi.

Kufra Belediyesi Basın Ofisi, Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz'in düşen helikopterde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajını paylaştı.

Bumeriz mesajında, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssünde bir helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki kişilerin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.

Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.