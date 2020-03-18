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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 09:17,Son Güncelleme:/

Libya'da Hafter'in sözcüsü Mismari Corona Virüs şüphesiyle karantinaya alındı

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Libya'da Hafter'in sözcüsü Mismari Corona Virüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası Corona Virüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

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