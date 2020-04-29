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Dünya
Libya, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 16:54,Son Güncelleme:

Libya'da Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 1 ölü, 6 yaralı

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Libya'da Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 1 ölü, 6 yaralı
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Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta Askeri Tıp Akademisi merkezini bombaladı. Bombardıman bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, Trablus’ta Akseri Tıp Akademisi bombaladı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Trablus’taki Askeri Tıp Akademisi merkezini bombalaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Öte yandan, UMH ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

'BABA VE OĞUL ÖLDÜ'

Öte yandan Hafter’e bağlı silahlı güçler ayrıca Castelverde kasabasındaki sahra hastanesindeki sivilleri de bombaladı. DHA’nın UMH’ye bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, düşen havan topu mermileri nedeniyle bir baba ve oğul hayatını kaybetti, ailedeki diğer çocuklar ise yaralandı. Söz konusu bombardımanda 6’dan fazla yaralı olduğu ifade edildi.

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