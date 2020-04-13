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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 22:51,Son Güncelleme:

Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe

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Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe
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Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin saldırılarına karşılık başlatılan "Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde, UMH birliklerinin son günlerde art arda elde ettiği başarıları değerlendirdi.

Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter saflarında yer alan paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerine gönderilmesini emretti.

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