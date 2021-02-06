Libya’da geçiş yönetimi kuruldu

Cumhurbaşkanlığına karşılık gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına ülkenin doğusunda desteği bulunan Muhammed Menfi seçildi. Ülkenin üç bölgesini temsilen üç üyesi bulunan Konsey’in diğer üyeleri ise Musa Koni ile Abdullah el Lafi oldu. Başbakanlık görevine ise Libya’nın batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe getirildi. Dibeybe’nin seçilmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

ATİNA SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Menfi, BM tarafından tanınan ve Türkiye’nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) temsilen Atina Büyükelçiliği görevinde bulunuyordu. Türkiye ile UMH arasında 2019’da deniz yetki alanları ve askeri işbirliği mutabakatlarının imzalanması üzerine, Yunanistan protesto olarak Menfi’yi sınır dışı etmişti.

SALİH-BAŞAĞA KAYBETTİ

Geçiş yönetimi için önerilen ve Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in Başkanlık Konseyi Başkanlığına, UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın ise Başbakanlığa aday olduğu liste ilk turda birinci çıkmasına karşın ikinci turda sürpriz şekilde 34 oyda kaldı.

YÜZDE 30 KADIN KOTASI

Tüm başbakan adayları dünkü oylama öncesinde, ülkeyi 24 Aralık’ta seçime götürecekleri ve çıkan sonuca saygı gösterecekleri yönünde yazılı taahhütte bulundu. Ayrıca, kuracakları geçiş hükümetinde en az yüzde 30 kadın kotası gözeteceklerinin sözünü verdiler.

SEÇİME HAZIRLANILIYOR

Dün oluşturulan geçiş hükümetinin, aralık ayındaki genel seçimlere kadar yönetimde kalması öngörülüyor. 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen ülke, 2015’ten bu yana biri Trablus merkezli UMH, diğeri Tobruk’taki Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Tobruk hükümetine destek veriyor. BM’nin girişimiyle geçen ekim ayında ateşkes sağlanmış ve seçim sürecine yönelik çalışmalara başlanmıştı.

OYLAMA CANLI YAYINLANDI

Kanada’da mühendislik eğitimi almış olan yeni Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Kaddafi döneminde ‘Libya Yatırım ve Geliştirme Şirketi’ni yönetiyordu.

Cenevre’deki zirvede geçiş hükümetini belirleyen Libya Siyasal Diyalog Forumu, BM tarafından belirlenmiş 75 delegeden oluşuyor. Kazanan liste, dünkü oylamaya katılan 74 delegeden 39’unun desteğini aldı. Şeffaflık adına süreç canlı yayınlandı.