Libya’da felaketin bilançosu artıyor... 11 bin 300 ölü 10 binden fazla kayıp

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LİBYA’da selin bilançosu gün geçtikçe artıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Libya’daki sel felaketinden en fazla etkilenen Derne kentinde bugüne dek en az 11 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. BM kaynaklarına göre bölgedeki kayıpların sayısı ise 10 binden fazla. BM’nin raporunda, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, bu sebeple rakamların daha da artabileceği kaydedildi.

‘DURUM İÇLER ACISI’

Uzmanlar, kentin dörtte birinin yok olduğunu söylerken, Derne’deki durumu “Sanki buraya bir nükleer bomba düşmüş gibi” cümlesiyle betimliyor. Felaketin vurduğu Derne kentinde incelemelerde bulunan BM’nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ise “durumun içler acısı” olduğunu belirtti.

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Ülkedeki siyasi bölünmüşlüğün de felaket sonrası Libyalılara yardımların ulaştırılması konusunda sorun çıkardığı aktarıldı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki kurumlar arası bölünmüşlüğün sel felaketi sonrası müdahale çabalarını engellediğini söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, Derne kentinde içme suyuna kanalizasyon suyu karışması nedeniyle 150 kişinin zehirlendiğini duyurdu. Öte yandan sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.

DSÖ’DEN 29 TON YARDIM

Dünyanın dört bir yanından Libya’ya yardım gönderilmeye devam ediyor. Önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait yardım taşıyan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya’ya ulaşmasının ardından dün de TCG Osmangazi gemisinin İzmir Limanı’ndan bölgeye gitmek üzere ayrıldığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya’ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak 29 ton tıbbi malzeme gönderildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, temel tıbbi ekipman ile ilaç, ameliyat malzemesi ve ceset torbalarından oluşan yardım malzemelerinin Bingazi kentine ulaştığı belirtildi. Suudi Arabistan, Libya’ya ilk yardım uçağının gönderildiği bilgisini paylaşırken Rusya da bölgeye bir mobil hastane ulaştırıldığını açıkladı.

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ÇALIŞMALAR AYLARCA SÜREBİLİR

- Yaralarını sarmaya çalışan Libyalılar ise yetkililerden şikâyetçi. BBC’ye konuşan yerel halk, kendilerinden sadece evlerinden çıkmamalarının istendiğini, kimsenin halka bir fırtınanın yaklaştığını, barajların eski ve yıkılmak üzere olduğunu söylemediğini dile getirdi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan uzmanlar ise bölgede tam bir kaos yaşandığını, bu sebeple çalışmaların sona ermesinin aylar hatta yıllar alabileceğini vurguladı.