Libya'da esrarengiz görüşme!

Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere ve YPG/PYD/PKK'ya yaptığı ziyaretler ve İsrail ile yakınlığı ile bilinen Fransız Filozof Bernard-Henri Levy’nin, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile gizli bir görüşme yapmak için Libya’nın Misrata kentine geldiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’nin talebi üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Fransız Filozof Bernard-Henri Levy’nin Misrata ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.