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DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Libya'da esrarengiz görüşme!

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Libya'da esrarengiz görüşme!
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İsrail’e yakınlığı ile bilinen Fransız Filozof Bernard-Henri Levy'nin, Libya'ya darbeci Hafter ile görüşmeye geldiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere ve YPG/PYD/PKK'ya yaptığı ziyaretler ve İsrail ile yakınlığı ile bilinen Fransız Filozof Bernard-Henri Levy’nin, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile gizli bir görüşme yapmak için Libya’nın Misrata kentine geldiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’nin talebi üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Fransız Filozof Bernard-Henri Levy’nin Misrata ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.

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