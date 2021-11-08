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HABERLERDünya Haberleri

Libya’da dışişleri bakanı krizi

#Libya#Necla El-Menguş#ABD
Libya’da dışişleri bakanı krizi

Libya hükümeti, Başkanlık Konseyi’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş hakkında verdiği uzaklaştırma kararını reddetti.

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LİBYA Bakanlar Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümet üyelerini atama ve görevden alma kararının Başkanlık Konseyi’nin yetkisinde olmadığına işaret edilirken, Bakan Menguş’tan “görevine aynı şekilde devam etmesi” istendi. Açıklamada, “Cenevre’de gerçekleşen Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına göre Başkanlık Konseyi’nin sınırlı yetkilere sahip olduğu, yürütme organı üyelerini atamak veya görevden almak için hiçbir kanuni bir hakka sahip olmadığı ve bu hakkın münhasıran Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanında bulunduğuna” işaret edildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın, “Libya İstikrar Konferansını düzenleyerek ve Libya’nın istikrara katkı sağlayacak şekilde dost ve kardeş ülkelere yönelik olumlu iletişim politikası benimseyerek uluslararası alanda büyük takdir toplayan başarılar sergilediğinin” altı çizildi.

YURTDIŞI YASAĞI

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Başkanlık Konseyi’nce 6 Kasım akşamı yayınlanan resmi kararda, Dışişleri Bakanı Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti. Kararda, Menguş’un, “Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi nedeniyle uzaklaştırıldığı” ifade edilmişti. Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, soruşturma tamamlanana kadar Menguş’a yurtdışına çıkış yasağı getirildiği kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU

Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, 4 Ekim’de BBC’ye verdiği röportajda, Libya hükümetinin “Lockerbie” davası konusunda ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Menguş’un açıklaması, davada suçlu görülen Libya vatandaşı Ebu Acile Mesud’un ABD’ye iadesini kabul ettiği şeklinde yorumlanarak Libya kamuoyunda tepki çekmişti. 21 Aralık 1988 günü meydana gelen ve “Lockerbie faciası” olarak bilinen terör olayında, Londra’dan New York’a sefer yapan Pan Am Havayolları’na ait bir yolu uçağı içindeki bombanın infilak ettirilmesiyle İskoçya’nın güneyindeki Lockerbie kasabasına düşmüş, yerdeki ve uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti. Hâlâ Trablus’ta tutuklu bulunan ve “Lockerbie” davası kapsamında uçağa bombayı yerleştiren kişi olarak suçlanan Libya vatandaşı Ebu Acile Mesud’un ABD tarafından iadesi isteniyor.

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#Libya#Necla El-Menguş#ABD

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