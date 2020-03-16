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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 17:15,Son Güncelleme:/

Libya'da Corona Virüs nedeniyle uçuşlar durduruldu

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Libya'da Corona Virüs nedeniyle uçuşlar durduruldu
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Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Misrata Havaalanı’ndaki uçuşları bugünden itibaren durdurdu.

AA muhabirine konuşan Misrata Havaalanı Yönetimi Basın Merkezi Müdürü Süleyman Cuheymi, Havaalanı’nda uçuşların bugünden itibaren 3 hafta durdurulduğunu söyledi.

Cuheymi, söz konusu kararın hükümet tarafından Corona Virüs tedbirleri kapsamında alındığını kaydetti.

Öte yandan sınır kapılarında da geçişlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.

UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Corona Virüs önlemleri çerçevesinde sınır kapılarının geçici olarak giriş ve çıkışlara kapatılacağını, uçuşların durdurulacağını söylemişti.

Hükümet yabancıların ülkeye girişini de geçen hafta yasaklamıştı.

 

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