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Libya’da beklenen oldu: Seçimlere son anda iptal

#Libya#Seçim#İptal
Libya’da beklenen oldu: Seçimlere son anda iptal

Libya’da ateşkes anlaşması çerçevesinde 24 Aralık cuma günü başkanlık seçimlerine gidilmesi bekleniyordu. Ancak ülkede bölünmüşlük devam ederken seçimlerin akıbeti belirsizdi. Libyalı yetkililer dün bu şartlar altında seçimlerin yapılamayacağını ilan etti.

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LİBYA Parlamentosu, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimleri gerçekleştirmenin mümkün olmadığını açıkladı. Seçimlerin hangi tarihe ertelendiğine dair bir açıklama yapılmazken, Libya’nın doğusundaki gayrımeşru silahlı güçlerin lideri ve cumhurbaşkanı aday Halife Hafter, Bingazi’de rakipleriyle görüşme gerçekleştirdi.

TARİH BELİRSİZ

Meclis Seçim Komisyonu Başkanı el-Hadi el Sagir, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih’e gönderdiği mektupta, “komisyonun seçimin planlandığı gibi yapılmasının imkânsız hale geldiği kanaatine vardığını” bildirdi. Sagir’in mektubunda teknik, yargı ve güvenlik raporlarının incelenmesinin ardından bu kararın alındığı belirtilirken, seçimler için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğine ya da tamamen iptal edilip edilmediğine dair bilgi paylaşılmadı. Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad el Sayih de önceki akşam seçim hazırlıklarına destek için bölgelerde oluşturulan seçim komitelerini feshetme talimatı vermiş, komisyondan yapılan açıklamada seçimlerin 24 Ocak 2022’ye ertelenmesi önerisinde bulunulmuştu.

HAFTER RAKİPLERİYLE

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Seçimlerin ertelenme kararının açıklanmasından kısa süre önce Halife Hafter, Bingazi’de rakipleriyle bir toplantı yaptı. Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik’in de aralarında bulunduğu adayların Hafter’le gerçekleştirdiği toplantıda sürecin nasıl sürdürüleceğine dair görüşüldüğü bildirildi. Başağa, toplantıya katılan isimlerin uzlaşma sürecinin devam ettirilmesi ve ulusal birliği sağlamak amacıyla bu girişimin genişletilmesi noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.

TRABLUS’TA HAREKETLİLİK

Hafter’in zirvede seçimlerin ertelenmesinin taraflar arasında bir çatışmaya dönüşmeyeceğine dair sinyaller gelse de önceki gün Trablus’ta başlayan askeri hareketlilik endişelere yol açtı. Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), “gelişmelerden endişe duyduğu” açıklamasını yaparken, tüm taraflara, “seçimlerin barışçıl bir atmosferde yapılmasına katkı sunacak güvenli bir ortam hazırlamaları” çağrısında bulunuldu.

SÜREÇ NEDEN TIKANDI

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- 23 Ekim 2020 ateşkesin ardından yeni ‘Başkanlık Konseyi’ ve ‘Ulusal Mutabakat Hükümeti’ kurulmuştu. Ancak bu süreçte kurumlar ve güçler arasında bölünme giderilemedi.

- Buna göre seçime kadar Trablus merkezli resmi ve gayriresmi güçlerle ülkenin doğusunu kontrol eden Hafter’e bağlı güçler tek çatı altında birleşecek, Merkez Bankası gibi egemen kurumlardaki bölünmüşlüğe son verilecekti.

- Yabancı güçler ve milisler üç ayda Libya’dan çekilecekti.Bu konuda ciddi bir ilerleme sağlanamadı.

- Temsilciler Meclisi seçimlere ilişkin tek taraflı bir kanun çıkartırken, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

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- Buna karşın Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dibeybe mevcut seçim yasalarının sorunlu olduğu ve kişilere göre hazırlandığı vurgusunu yapmıştı. Dibeybe, seçimleri için anayasal zeminin oluşturulması ve sonuçlarının kabulünün garanti edilmesi gerektiğini belirtmişti.

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