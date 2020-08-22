Libya’da barış umudu

Türkiye’nin destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Fayiz el-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

Libya hükümetinin yazılı açıklamasına göre, Başbakan Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini belirtti. Libya Başbakanı, nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti. Kalıcı ateşkes için silahlardan arındırılması istenen Sirte, hali hazırda Hafter güçlerinin kontrolünde.

HAFTER NE YAPACAK

Serrac’ın açıklamasının hemen ardından bir açıklama yayımlayan darbeci Halife Hafter’e yakın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, ateşkesi desteklediğini açıkladı. Hafter’in sözcüsü Ahmed el Mismari çarşamba günü Hafter güçlerinin hiçbir şekilde Sirte ve Cufra’dan çekilmeyeceğini açıklamıştı. Akile Salih liderliğindeki Temsilciler Meclisi’nin ateşkes açıklaması ve Mısır’ın ateşkesi destekleyen açıklamasının Hafter üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

MART AYINDA SEÇİM

Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Libya Başbakanı Serrac, petrol gelirlerinin “Ulusal Petrol Kurumu’nun (NOC) Merkez Bankası’ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı’ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu’nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetimin sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını” istedi.

Son olarak Fayiz el Serrac, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı anayasa hükümlerine uygun olarak, başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulundu. Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal ise “Libya Ordusu Başkomutanı sıfatını taşıyan Başbakan Fayiz el Serrac’ın emrine uyarak, ateşkes çağrısı yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

ASKERİ BAŞARI ATEŞKESİ GETİRDİ

Türkiye destekli Libya hükümeti son aylardaki askeri başarılarının ardından Hafter güçlerini Trablus çevresinden tamamen temizlemişti. UMH, Sirte’yi almak üzere harekete geçmeye hazırlanırken diplomatik süreç hızlanmıştı. UMH, haziran ayında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ve Hafter’in ateşkes çağrısını kabul etmemişti. UMH, kalıcı ateşkes için Sirte ve Cufra’nın askeri güçlerden boşaltılmasını şart koşuyor. Türkiye de müzakerelerde aktif olarak yer alırken son olarak pazartesi günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed ülkeyi ziyaret etmişti.

SİRTE İÇİN FARKLI ÖNERİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Başbakanı Serrac’ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde “acil bir ateşkes ve Sirte’nin yeni kurulacak başkanlık konseyine geçici olarak ev sahipliği yapması” çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca Libya’daki tüm taraflar, geçmişi bir kenara bırakmaya, Anayasa’ya uygun bir seçim süreci ile devleti yeniden inşa etmeye ve ülkede istikrarı sağlamak için kapsamlı bir uzlaşı hamlesi başlatmaya davet edildi.

KARŞILIKLI ATEŞKESE DESTEK

- Birleşmiş Milletler açıklamayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

- Temsilciler Meclisi’ne yakın olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Libya’da tarafların ateşkes açıklamalarını desteklediğini duyurdu. Sisi, Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölge ilan edilmesi ve martta seçimlere gidilmesine de destek verdi.

- ABD ve İngiltere’nin Libya büyükelçilikleri ile İtalya Dışişleri Bakanlığı da ateşkes adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirten açıklamalarda bulundu.