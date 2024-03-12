Libya’da 10 yıl sonra barış umudu

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Ülkedeki farklı siyasi cephelerin önde gelen aktörleri pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’de Arap Birliği çatısı altında bir araya gelirken, toplantı sonrası yapılan açıklamada ülkenin yeniden birleşmesi yönünde mutabakat sağlandığı bildirildi. Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada Libya’daki üç ana siyasi organ durumundaki Trablus merkezli Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Bingazi merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in, seçim sürecini denetlemek ve vatandaşlara gerekli hizmetleri sağlamak için “birleşik bir hükümet kurma” konusunda anlaştıkları belirtildi.

TEKNİK KOMİTE

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile uluslararası toplumun bu uzlaşıyı destekleyerek başarıya ulaşması için çağrıda bulunması kararlaştırıldı. Libya’da BM’nin de desteğiyle 2021 sonunda başkanlık seçimlerinin yapılması ve tek bir hükümet kurulması planlanmış ancak o dönem seçimlere katılması öngörülen isimler üzerindeki tartışmalar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.