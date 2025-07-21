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Libya Yunanistan’ı şikâyet etti... Atina’nın umudu Mısır ve ABD

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#Yunanistan#Libya#ABD
Libya Yunanistan’ı şikâyet etti... Atina’nın umudu Mısır ve ABD
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00

Yunanistan peş peşe hamlelerle Doğu Akdeniz’deki emellerine darbeler vuran Libya’ya karşı umutlarını Mısır ve ABD’ye bağladı.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, Birleşmiş Milletler’e (BM) 23 gün içinde 2 ayrı yazılı nota ile Yunanistan’ı şikâyet etmesi, Atina’da öfkenin yanı sıra bir sonraki hamlenin ne olabileceği konusunda büyük endişe yarattı.

BM’ye verdiği notalarla, 27 Kasım 2019’da Türkiye ile imzaladığı deniz yetki sınırlarının belinlenmesine ilişkin mutabakat zaptına bağlılığını, adaların kıta sahanlığı hakkı  bulunmadığını, Yunanistan ile Mısır arasında 2020’de imzalanan anlaşmayı geçersiz saydığını vurgulayan, ayrıca kendisine ait kıta sahanlığı içinde hidrokarbon arama-sondaj çalışmaları için ihale açması nedeniyle Yunanistan’dan şikâyetçi olan Libya, Yunan diplomasisi için büyük baş ağrısı haline geldi. Yunan medyasına göre Atina, Libya’nın bu hamleleri karşısında Mısır’ın desteğini bekliyor.

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Libya Yunanistan’ı şikâyet etti... Atina’nın umudu Mısır ve ABD

Kahire’den gelecek bir destek açıklamasının son derece önemli olacağı belirtiliyor. Bir diğer beklenti ise ABD. Yunanistan’ın Türkiye-Libya mutabakat zaptı haritasında Libya’ya ait gösterilen bölgedeki 2 parselde tek taraflı ruhsat vermek için açtığı ihaleyi, Chevron gibi dev bir Amerikan firmasının kazanması durumunda hem Libya hem de Türkiye’nin  herhangi bir müdahaleden çekinecekleri ileri sürülüyor. İhale ile ilgili başvuru süresi eylül ortasında sona eriyor. 

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#Yunanistan#Libya#ABD

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