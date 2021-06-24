Libya yol haritası için toplandılar

Libya’da barışın sağlanması için dün Almanya’nın başkenti Berlin’de “İkinci Libya Konferansı” düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirilen konferansın ana gündeminde, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler ve 19 Ocak 2020’de yapılan ilk konferansta taahhüt edilen yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konuları yer aldı.

DİBEYBE: ENDİŞELİYİZ

Türkiye, Rusya, ABD, Mısır, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya, Tunus, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Libya geçiş hükümeti yetkilileri de bulundu. Konferansın açılışında konuşan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeleri olduğunu belirtti. Konferansa video bağlantısıyla katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, birinci konferanstan bu yana büyük bir gelişme kaydedildiğini belirterek BM’nin geçiş dönemi ve 24 Aralık’taki seçimlerin gerçekleştirilmesini destekleyeceğini vurguladı.



Konferansın sonuç bildirisinde de ağırlıklı olarak Libya’da 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması öngörülen parlamento seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemelerin uygulanması ve geçen yıl ekim ayında varılan ateşkes anlaşması gereği ülkede bulunan yabancı güçlerin çekilme işlemlerinin “derhal hayata geçirilmesi” vurgusu yapıldı.

YABANCI GÜÇLER BAŞLIĞI

Konferansın sona ermesinin ardından açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, önümüzdeki günlerde paralı askerlerin çekilmeye başlayacağını söylerken Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma çerçevesinde meşru bir şekilde askeri güç bulunduran Türkiye, bildirinin “derhal çekilme” maddesine şerh koydu. Almanya Dışişleri Bakan Maas, konferansta “ülkedeki güvenlik güçlerinin eğitimi için bulunan düzenli güçler” ile paralı askerlerin aynı kefeye koyulamayacağı konusunun yoğun şekilde tartışıldığını belirtti. BM verilerine göre ülkede geçen yılın aralık ayı itibarıyla yaklaşık 20 bin yabancı paralı asker vardı.



ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEMASLAR

Libya Konferansı’na katılmak üzere Berlin’de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferanstan önce Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından, “Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık” notuyla paylaştı. Çavuşoğlu ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile de görüşme yaptı.







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