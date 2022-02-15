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Libya yine diken üstünde... Başkent Trablus’ta gergin bekleyiş

#Libya#Trablus#Temsilciler Meclisi
Libya yine diken üstünde... Başkent Trablus’ta gergin bekleyiş

Temsilciler Meclisi’nin başbakanlığa getirdiği Başağa, hükümeti kurmak için temaslara başladı. Görevi bırakmayan mevcut Başbakan Dibeybe yanlısı milisler ise başkente aktı.

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LİBYA’nın doğusunda yer alan Tobruk şehrindeki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat’ta başbakan seçilen Fethi Başağa, hükümeti kurmak için istişarelere başladığını bildirdi. Başağa aynı günün akşamı başkent Trablus’a gelmişti. Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Başağa, başkanlık seçimlerinde aday olmayacağına dair söz verdiğini, başbakanlık makamını barışçıl ve anayasal yollarla teslim alacağını ifade etti. Başağa, sivil toplum kuruluşları da dahil çeşitli taraflarla istişarelere başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

‘OLUMLU TEPKİ ALDIK’

“Ordu ve güvenlik birimleri ile iletişim kurduk ve olumlu bir tepki aldık. Hükümeti kurmak için Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ve Başkanlık Konseyi Başkanı ve Yardımcısı ile istişarelere başladım. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, her zaman ‘savaşa hayır’ diyen, medeni ve saygın bir şahsiyettir. Bizler Dibeybe’nin demokrasi ve yönetimin barışçıl devir teslimine inandığından eminiz.” Başağa, kabinesini yakında Temsilciler Meclisi’ne sunacağını belirtti.

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MİLİSLER TRABLUS’A GELDİ

Görevi bırakmayı reddeden ve Batı’nın desteklediği mevcut Başbakan Dibeybe’yi destekleyen silahlı milisler, hafta sonu Trablus’a geldi. Fransız AFP ajansına göre ülkenin en büyük üçüncü kenti Misrata’dan gelen yüzlerce araçta bulunan milisler başkentteki Şehitler Meydanı’nda toplandı. Tobruk’ta Halife Hafter destekçisi Temsilciler Meclisi, 24 Aralık 2021’de seçimler yapılmayınca, Dibeybe hükümetinin temsil hakkı olmadığını iddia ederek, yeni başbakanı seçme sürecini başlatmış, bu göreve Başağa’yı seçmişti.

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#Libya#Trablus#Temsilciler Meclisi

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