Libya ve Yunanistan arasında diplomatik kriz! Dendias uçaktan inmeyi reddederek geri döndü

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Libya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk önce başkent Trablus'a gitmesi ve burada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi, oradan da Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu. Ancak planlanan Trablus ziyareti iki ülke arasında diplomatik bir krize neden oldu.
DENDİAS UÇAKTAN İNMEYİ REDDETTİ
Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Naila Mangous, Yunan bakanı karşılamak için havalimanında hazır bekliyordu ancak Dendias uçağı başkente indiğinde aşağı inmeyi reddetti ve kendini bekleyen Mangous ile görüşme yapmadan Bingazi'ye gitti.
İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE NEDEN OLDU
Dendias'ın ani kararı iki ülke arasında krize neden oldu. Libya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak Yunanistan'ı kınadı.
"DİPLOMATİK ÖNLEMLER ALACAĞIZ"
Yapılan açıklamada, Libya Dışişleri Bakanının diplomatik usullere göre Dendias'ı havalimanında beklediği ancak Yunan bakanın hiç bir açıklama yapmadan geldiği gibi gittiği belirtildi ve "Bu hareketi esefle kınıyoruz. Bakanlığımız, ülkemizin prestijini ve egemenliğini koruyan diplomatik önlemler alacaktır." ifadeleri yer aldı.
Yunan TaNea gazetesi Libya'da yaşanan olayı 'diplomatik kaza' olarak değerlendirirken In.gr haber sitesi 'Dendias, Trablus'a iner inmez U dönüşü yapmaya karar verdi." ifadesini kullandı.
Yunan medyasında yaşanan krize ilişkin yayınlanan haberlerde, Türkiye ve Libya arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan hidrokarbon anlaşmasına dikkat çekildi.
Dendias’ın görüşmek istemediği Libya Dışişleri Bakanı Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis mecliste yaptığı konuşmada protokol için “Coğrafya, birileri uyduruk haritalar çizmeye teşebbüs ediyor diye değişmez. Tarih de boş laflarla yeniden yazılmaz” ifadelerini kullanmıştı.
In.gr haber sitesinde Trablus'ta yaşanan diplomatik krize ilişkin, "Dendias'ın Türk-Libya mutabakatının imzalanmasından sonra Mangus ile görüşmesi zaten paradoksal olacaktı" ifadeleri yer aldı.
Atina yönetimi, Trablus hükümetinin görev süresinin sona erdiğini ve ülkenin geleceği için bağlayıcı olan uluslararası anlaşmaları imzalayamayacağını iddia ediyor.