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Libya ve Suudi Arabistan'dan 'Libya İstikrar Girişimi' görüşmesi

#Libya#Suudi Arabistan#Faysal Bin Ferhan
Libya ve Suudi Arabistandan Libya İstikrar Girişimi görüşmesi

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Ulusal Birlik Hükümeti tarafından haziran ayında sunulan "Libya İstikrar Girişimi"ni ele aldı.

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Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Menguş ile Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ortak önemi haiz konularda koordinasyonunun ehemmiyetinin yanı sıra iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmaların etkinleştirilmesinin ve tüm alanlarda iş birliği ufuklarının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Menguş, görüşmede, ülkesinin, Berlin Konferanslarının sonuçları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2570 ve 2571 sayılı kararlarına dayanarak haziran ayında sunulan "Libya İstikrar Girişimi"nin maddelerini uygulamaya başlamak için ekim ayının sonunda uluslararası konferans düzenlemeyi ve konferansa başkanlık etmeyi planladığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde sahip olduğu lider konumunun altını çizen Menguş, Bin Ferhan'ı ekim ayında düzenlenmesi planlanan konferansa davet etti.

Bin Ferhan ise ülkesinin Libya'da istikrarı sağlamayı amaçlayan her şeyi desteklediğini söyledi.

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Libya İstikrar Girişimi'nin ülkede istikrar, güvenlik ve barışın sağlanmasını, Libya halkının kalkınma ve inşa konusundaki beklentisini gerçekleştirmeyi amaçlayan halis bir Libya girişimi olduğuna işaret eden Bin Ferhan, Riyad yönetiminin bu girişime desteğini dile getirdi.

Menguş, haziran ayında, Libya halkının sahip olduğu ve onların beklentilerini yansıtan bir "Libya İstikrar Girişimi" başlattıklarını duyurmuştu.

Girişimin içerdiği maddelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Menguş, girişimin, Trablus başkanlığında uluslararası bir çalışma grubunun kurulmasını kapsadığını belirtmişti.

Menguş, periyodik şekilde dışişleri bakanları düzeyinde toplanması planlanan çalışma grubunda, Libya'da bulunan paralı askerlerin bir zaman çizelgesine göre ülkeden ayrılmasının yanı sıra güvenlik ve ekonomik sorunların çözümü, ordunun tek komuta altında birleştirilmesi ve ateşkes anlaşmasının etkinleştirilmesi için bazı mekanizmaların oluşturulması üzerinde çalışılmasının amaçlandığını kaydetmişti.

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#Libya#Suudi Arabistan#Faysal Bin Ferhan