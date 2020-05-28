Libya ve Malta hükümetlerinden işbirliği anlaşması imzalandı

Malta Başbakanı Robert Abela'nın bugün düzensiz göç konusunu görüşmek üzere Libya'nın başkenti Trablus’a gitti. Malta basınında çıkan habere göre, Malta’da ocak ayında başbakanlığa gelen Robert Abela, ilk resmi dış ziyareti için Trablus’a gitti.



Haberde, Başbakan Abela’nın, Libyalı mevkidaşı Fayiz es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile Akdeniz’in orta kesiminde Malta’yı da etkileyen düzensiz göç akışını görüşeceği belirtildi. Düzensiz göç konusundan şikayetçi olan Malta'nın Libya ile kili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat imzaladığı belirtildi.