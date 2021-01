Libya, Suudi Arabistan, Filistin ve BAE'de koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler

FİLİSTİN



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte virüs nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1450 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1550'ye, vaka sayısı da 156 bin 815'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 134 bin 906'ya ulaştı.



LİBYA



Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, 467 kişinin enfekte olduğu, 1145 kişinin iyileştiği belirtildi. Açıklamada, can kayıplarının 1487'ye, vakaların 100 bin 744'e, iyileşenlerin de 73 bin 252'ye çıktığı ifade edildi.



SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 7 kişinin daha vefat ettiğini, 137 kişinin enfekte olduğunu, 228 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 230, vaka sayısının 362 bin 878, iyileşen hasta sayısının ise 354 bin 81 olduğunu açıkladı.



BAE



BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1856 yeni vaka tespit edildiği, 1577 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 671'e, vaka sayısının 209 bin 678'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 186 bin 19'a çıktığı bildirildi.



KATAR



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 208 kişinin daha enfekte olduğu, 134 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 144 bin 42'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 556'ya ulaştı.