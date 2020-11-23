MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLibya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı sona erdi
GeriDünya Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 19:09 | Son Güncelleme:

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı sona erdi
Abone Olgoogle-news

Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci toplantısı sona erdi.

Toplantıya katılan ancak ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın da katıldığı ve sanal ortamda gerçekleşen toplantının sona erdiğini, üçüncü tur toplantıların ise çarşamba günü başlayacağını söyledi.

Yetkili, yeni hükümet ve Başkanlık Konseyi adaylık mekanizmasının ele alındığı toplantının olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtti.

LİBYA SİYASİ DİYALOG FORUMU

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle bir hafta sonra yeniden toplanmak üzere ertelenmişti.

Forum'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katılırken, katılımcılar arasında Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nden temsilciler de katılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle