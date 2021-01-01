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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'na ziyaret

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Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'na ziyaret
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve beraberindekilerin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi ve Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerle ilgili bilgi aldı."


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